Rheindeich in Düsseldorf : Grüne regen Verlängerung des Fußwegs am Deich an

Die Politik regt eine Verlängerung des Fußwegs auf dem Volmerswerther Deich in Richtung Himmelgeist und Benrath an. Foto: Endermann, Andreas (end)

Flehe Am Fleher Wasserwerk endet der Weg Richtung Düsseldorfer Süden abrupt. Viele Fußgänger drehen an der Stelle um. Die Verwaltung will nun Rücksprache halten mit dem Grundstückseigentümer.

Beliebt ist der Rheindeich, der entlang der Stadtteile Hamm, Volmerswerth und Flehe verläuft. Nicht nur am Wochenende und bei schönem Wetter wird die Promenade mit Blick auf Neuss genutzt von Radfahrern, Joggern und Spaziergängern. Manche verbringen ihre Mittagspause dort, andere nutzen den Deich auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Ruhig ist es dort, so ganz ohne Autos und Lkw. Fast durchgehend bis in den Düsseldorfer Norden kommt man am Rhein entlang. Richtung Süden sieht das aber anders aus: Viele Spaziergänger und Radler wünschen sich eine weitergehende Verbindung in Richtung Himmelgeist und Benrath, denn momentan endet der Deich abrupt am Fleher Wasserwerk.

„Während Radfahrern ein kleiner Umweg gut zugemutet werden kann, ist der Zaun am Wasserwerk zum Spazieren oder Joggen eine lästige Hürde“, finden die Grünen aus der Bezirksvertretung 3, die unter anderem zuständig ist für den Stadtteil Flehe. Sie regen an, dass der Deich weitergeführt wird Richtung Düsseldorfer Süden. Deswegen haben die Grünen in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung 3 eine Anfrage gestellt, um zu erörtern, was notwendig ist, um eine solche Verlängerung des Deichs realisieren zu können und wie es mit den Kosten aussehen würde.

Da das Grundstück am Fleher Wasserwerk Eigentum der Stadtwerke Düsseldorf ist, muss die Verwaltung erstmal Rücksprache halten mit der Stadttochter. Um eine Stellungnahme sind die Stadtwerke nun gebeten worden, ob eine Möglichkeit besteht, den Bereich in Teilen zu öffnen für eine durchgängige fußläufige Verbindung am Rhein. „Aufgrund der Lage in einem sensiblen Bereich und den Anforderungen, die seitens der Stadtwerke gegebenenfalls daran gestellt werden, können zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder die erforderlichen Verfahrensschritte für eine Realisierung, noch eine Einschätzung zu den entstehenden Kosten gegeben werden“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Die Politik soll aber informiert werden, sobald sich die Stadttochter zu der Idee geäußert hat.

(nika)