Verkehr in Düsseldorf : Lärmschutzgegner in Flehe sind von der Stadt enttäuscht

Noch im alten Jahr folgten einige Düsseldorfer Lärmschutz­initiativen einer Einladung der „KKL“ (Kleine Kommission Lärm) zum Thema Straßenverkehrslärm. Die Fleher Bürgerinteressengemeinschaft „Unsere Zukunft in Flehe“ zog jetzt ein Resümee dieses Termins – und das fällt wenig zuversichtlich aus.

Die Fleher Interessengemeinschaft würde zusammen mit der SFS (Kooperationsgemeinschaft Staufreier Südring) dabei durchaus gesamtstädtisch denken. Die Anregungen würden teils auf den in anderen deutschen Städten ergriffenen Maßnahmen, teils auf nationalen und internationalen Untersuchungsergebnissen sowie auf zielführenden Hinweisen der Polizei und der Verkehrswissenschaft basieren. „Das von uns zur Diskussion gestellte Maßnahmenpaket kann zeitnah umgesetzt werden, leistet eine Lärmentlastung von vier Dezibel an allen prekären Stellen und erfüllt die Vorgaben zur Luftreinhaltung ohne dritte Umweltspur“, sagt Borrmann. Dazu würden Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet, stationäre Geschwindigkeitsüberwachungen an allen Stellen sowie ein Lkw-Transitverbot auf den Straßen, die sich in der Baulastträgerschaft der Stadt befinden, gehören. Das hätte zur Folge, dass weniger Lärm- und Luftschadstoffemissionen freigesetzt werden, die Verkehrssicherheit würde sich verbessern, die Unfallfolgen mit Personenbeteiligung könnten weitaus weniger schwerwiegend ausfallen.