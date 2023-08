Schützenvereine in Düsseldorf "Ich könnte heulen, weil es vorbei ist"

Und doch lastete die schwere Kette am Sonntag, an dem während eines Gottesdienstes „seine“ Königsplakette gesegnet und an das große Königssilber geheftet wurde, für dreieinhalb Stunden auf seinen Schultern. Um 10.30 Uhr, vor der Messe, wurde dem König die Kette umgelegt und erst um 13.45 Uhr wieder abgenommen. Und auch während des Festumzugs und der Parade war der König in voller Amtspracht zu sehen. „Im ersten Moment ist die Kette schwer“, gesteht Schwaab. „Aber durch die Euphorie, die man empfindet, merkt man das Gewicht eine Zeit lang nicht mehr. So kann man das auch schon mal zwei Stunden aushalten.“