Kultur in Düsseldorf : Gospel, Trommeln und afrikanisches Essen in Flehe

Flehe Zum 14. Mal fanden im Freizeitpark an der Ulenbergstraße die Afrika-Tage statt. Mit dem dreitägigen Fest möchte der Verein „enije for Afrika“ das kulturelle Miteinander und die Integration fördern.

Obja Adu hat an diesem Wochenende kaum eine ruhige Minute. Nur einen kurzen Moment will sich der Vorstandsvorsitzende von „enije for Afrika“ auf eine Bank setzen, schon meldet sich das Walkie Talkie. Wo denn die Bänke für den Trommelworkshop seien? „Ich muss kurz los“, sagt er und eilt quer über das Festgelände. Und auch, als er das Walkie Talkie abschaltet, kommt er nicht zur Ruhe: Erst klingelt sein Telefon, dann vibriert die Smartwatch an seinem Handgelenk. „Als Organisator hat man immer viel zu tun“, sagt er, stets mit einem Lächeln im Gesicht. Seit 14 Jahren organisiert er die Afrika-Tage. Für Adu steht das Zusammenkommen unterschiedlicher Menschen, Kulturen und Nationen an oberster Stelle: „Integration ist ein wichtiges Thema für uns alle. Der Schlüssel dazu lautet Kommunikation. Ich sehe dieses Fest als Chance“, meint er.