Eröffnung in Düsseldorf Neue Adresse für Schönes und Schampus

Ihre große Leidenschaft gehört aber „schon immer“ der Mode und der Schönheit. Also hat sie sich in dieser Branche selbstständig gemacht, zunächst in Gelsenkirchen und seit 2016 an der bekannten, Rüttenscheider Straße in Essen. „Pläne für einen Laden in Düsseldorf gab es schon länger,“ sagt Segat, die zurzeit abwechselnd in beiden Städten lebt, ihren Lebensmittelpunkt aber nun ganz nach Düsseldorf verlegen will. Deshalb hat sie sofort zugegriffen, als ihr das Ladenlokal an der Aachener Straße angeboten wurde. Zumal ihr Flehe und Volmerswerth besonders gut gefallen. „Hier ist es ruhiger als in der Innenstadt, deshalb fühle ich mich hier so wohl.“