Heimatfest : Heimatfest ist für alle Menschen in Flehe

Flehe Fast 300 Besucher kamen zu dem Nachbarschaftsfest auf dem Schießstand des Tusa-Platzes.

Mit dem klangvollen Einzug der Musikcorps startet das Bürgerfest, zu dem die Sankt-Sebastianus-Schützenbruderschaft in Flehe auf den Schießstand am Sportgelände von Tusa 06 eingeladen hatte. Eine halbe Stunde zuvor gab es bereits eine inoffizielle Eröffnung, als nämlich Grillmeister Markus Hermann mittels flüssigem Brandbeschleuniger die Holzkohle im Grill entzünden wollte und dabei unfreiwillig eine Verpuffung erzeugte, die als Showeffekt auch einem mittelprächtigen Hardrock-Konzert zur Ehre gereicht hätte. Außer ein paar versengten Armhaaren und einem überraschten „Wow“ der Kollegen ist jedoch nichts Ernsthaftes passiert.

Das Heimatfest, das sich bewusst nicht nur an die Schützen, sondern an alle Nachbarn des dörflichen Stadtteils richtet und zu dem bis zu 300 Gäste kommen, geht bis auf die frühen 80er Jahre zurück. „Damals suchten wir nach einer Möglichkeit, ein Toilettenhaus für unseren Schießstand zu finanzieren, und auch als das längst bezahlt war, haben wir das Fest fortgesetzt“, sagt Willi Bröker, 1. Platzmeister und Fest-Organisator. Was Kulinarisches angeht, da haben die Hubertus Jäger, oder besser deren Frauen, für eine reichhaltige Kuchenauswahl gesorgt, die Cäcilien-Schützen kümmern sich um den Grill und das, was darauf soll. Für Currywurst-Fans ist Annas selbstgemachte Currysauce, von der sie wegen des zu erwartenden Ansturms rund 30 Liter zubereitet hat, ein unbedingtes Muss. Neben dem Pagen-Schießen, bei dem sich mehr als 20 Jungschützen zwischen acht und 14 Jahren messen, ist für umfassende Kinderbespaßung gesorgt. Viele kapern sogleich das Hüpfburg-Piratenschiff mit integrierten Rutschen. „Ein Pool wäre noch gut, aber wer konnte so ein Wetter – manchmal sind wir hier weggeschwommen – schon voraussehen“, sagt Willi Bröker.