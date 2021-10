Kletterfelsen in Sonsbeck : Geprüfter Aufstieg am „Sonsberg“

Geprüfter Aufstieg am „Sonsberg“

Kletterfelsen in Sonsbeck

Premiere am „Sonsberg": Neun Teilnehmer haben die Lizenz zum Klettern erworben.

Sonsbeck Die ersten neun Teilnehmer haben ihren Kletterschein auf dem neu gebauten Kletterfelsen in Sonsbeck gemacht. Die Klimpansen bieten weitere Ausbildungskurse an.

Für die Sonsbecker Klettergruppe Klimpansen war es eine gelungene Premiere: Neun Interessenten haben an der ersten Kletterscheinausbildung am neu errichteten „Sonsberg“ teilgenommen. Der Kletterschein ist eine Qualifizierungsmaßnahme im Rahmen der Kampagne „Aktion sicher klettern“ des Deutschen Alpenvereins (DAV). Die Ausbildung haben qualifizierte Übungsleiter und Übungsleiterinnen der Klimpansen des SV Sonsbeck übernommen.

In der drei mal dreistündigen Ausbildung ging es unter anderem um Materialkunde, richtiges Anseilen, Einlegen der Sicherung, Selbst- und Partnercheck, Seilkommandos, Falltest, Ablassen, Topropeklettern, Klettertechnik. Weiterhin ist es den Klimpansen wichtig, dass in dieser Ausbildung auch die pädagogischen und sozialen Aspekte des Kletterns herausgearbeitet werden.

„Alle neun Teilnehmenden haben sich stark engagiert und von Einheit zu Einheit ihre Fertigkeiten gefestigt, so dass alle die Abnahme zum DAV-Kletterschein erfolgreich bestanden haben und diese Fertigkeit nun im privaten Rahmen und auch in der Arbeit mit Kinder und Jugendlichen einsetzen können“, so die Klimpansen.