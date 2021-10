Fußball : TuS Xanten nach 3:1 schon Sechster

Moers Der Bezirksligist behält beim SV Schwafheim die Oberhand. David Epp trifft zweimal. Niklas Maas scheidet nach einem Zusammenprall mit einer Kopfverletzung aus.

Nichts für schwache Nerven war das, was die 75 Zuschauer im Kreisderby der Fußball-Bezirksliga zwischen dem SV Schwafheim und dem TuS Xanten am gestrigen Sonntag zu sehen bekamen. Am Ende erkämpften sich die Domstädter einen knappen 3:2 (2:1)-Erfolg bei den Moersern. Die Xantener Tore erzielten David Epp (2) und Niklas Maas. Für die Hausherren waren Tolga Dügencioglu und Joshua Issiaka Pawlinski erfolgreich.