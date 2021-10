Stadtratssitzung in Xanten : Von Seniorenbeirat bis Straßenausbau: Weitere Beschlüsse der Politik

Xanten Der Rat der Stadt Xanten hat in seiner Sitzung zahlreiche Entscheidungen getroffen. Wir geben einen Überblick. Es handelt sich um eine Auswahl. Auf der Tagesordnung standen insgesamt mehr als 50 Themen, die beraten wurden.

Ortstafel von Marienbaum Die Bürger-Basis-Xanten (BBX) hat beantragt, auf den Ortstafeln des Dorfes die Bezeichnung „Wallfahrtsort“ zu ergänzen. Viele Menschen wünschten sich diesen Zusatz, und Kevelaer habe gezeigt, dass es möglich sei, schrieb die BBX in ihrem Antrag. Sie hatte ihn aber zu spät eingereicht. Deshalb wurde er in die nächste Sitzung des Hauptausschusses verwiesen.

Barrierefreiheit Der Einwohner Herbert Dissen hatte in einem Bürgerantrag gefordert, dass die Fuß- und Radwege an der Alten Brauerei und neben dem Rathaus barrierefrei umgebaut werden, damit sie auch von Menschen im Rollstuhl oder mit einem Rollator genutzt werden können. Der Stadtrat verwies diese beiden Punkte zur weiteren Beratung in den Inklusionsbeirat. Dissen hatte auch die Übergänge an der Rheinstraße in Höhe des Kurparks kritisiert. Hierzu stellten Verwaltung und Politik fest, dass dieses Thema „bereits ausführlich beraten und eindeutig entschieden wurde“.