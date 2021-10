Corona-Schutz : Mobiles Impf-Team macht Station in Sonsbeck

Sonsbeck Auf dem Wochenmarkt in Sonbeck ist am Donnerstag, 14. Oktober, eine Impfung mit Biontech oder Johnson & Johnson möglich. Auch Kinder ab zwölf Jahren werden geimpft.

Das mobile Impf-Team des Kreises Wesel steht am Donnerstag, 14. Oktober, von 9 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt auf dem Altorplatz an der Filderstraße in Sonsbeck. In diesem Rahmen können auch Kinder ab zwölf Jahren geimpft werden. Das mobile Team impft auf Wunsch sowohl mit Biontech als auch mit Johnson & Johnson. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet das Impfteam darum, die benötigten Unterlagen – Aufklärungsbogen, Anamnese, Impfeinwilligung in jeweils doppelter Ausfertigug – ausgefüllt mitzubringen. Bei Impfungen von Kindern muss zusätzlich die „Bescheinigung für Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren“ vorliegen. Vordrucke sind verfügbar unter https://kreis-wesel.de/de/themen/coronavirus/. Es wird darauf hingewiesen, dass eine schriftliche Einwilligung eines Sorgeberechtigten auf der Bescheinigung für Impfungen von Kindern und Jugendlichen vorliegen muss. Wer sich impfen lassen möchte, muss außerdem einen Lichtbildausweis beziehungsweise ein gültiges Ausweisdokument dabei haben.