Kletterfels in Sonsbeck : Klimpansen bieten Ausbildungen für Aufstieg auf den „SonsBerg“

Sonsbeck Für die Nutzung des neuen elf Meter hohen Kletterfelsens in Sonsbeck ist ein Kletterschein notwendig. Die Klimpansen des SV Sonsbeck bieten dafür Kurse an.

Die Eröffnung des Kletterfelsens „SonsBerg“ im Willy-Lemkens-Sportpark rückt in greifbare Nähe. Die offizielle Eröffnung ist für den 23. Oktober geplant. Vor dieser offiziellen Eröffnung und auch danach bieten die Klimpansen des SV Sonsbeck für kletterinteressierte Menschen Ausbildungskurse zum Erhalt des Kletterscheins des Deutschen Alpenvereins (DAV) an.

Die Ausbildung zum DAV–Kletterschein Toprope hat einen Ausbildungsumfang von drei mal drei Stunden. Die Ausbildung umfasst folgende Inhalte: Materialkunde, richtiges Anseilen, Einlegen der Sicherung, Selbst- und Partnercheck, Seilkommandos, Falltest, Ablassen, Topropeklettern, Klettertechnik. „Uns ist es zudem wichtig, dass in dieser Ausbildung auch die pädagogischen und sozialen Aspekte des Kletterns eine Bedeutung bekommen“, betonen die Klimpansen. „Sportliche Höchstleistungen sind in der Ausbildung grundlegend nicht erforderlich.“ Am Ende der Ausbildung steht die offizielle Abnahme zum DAV–Kletterschein Toprope im Rahmen einer Prüfung an. Nach erfolgreicher Prüfung und der Anerkennung der Kletterordnung erhalten die Teilnehmer ihren Ausweis und die Kletterfreigabe für den „SonsBerg“. Auf der Homepage des SV Sonsbeck www.sv-sonsbeck.de sind auf der Unterseite der Klimpansen weitere Information und das Anmeldeformular für die Ausbildung zu finden.