Sanierung des Heeser Wegs : Baustart an Xantens Hospital-Zufahrt

Baustart an Xantens Hospital-Zufahrt

Xanten Bis Ende des Jahres soll der Heeser Weg, der zum St.-Josef-Krankenhaus führt, fertig saniert sein. Auch weitere Bauprojekte rund um die Zufahrt sind geplant. Trotz höherer Kosten werde der Haushalt der Stadt Xanten weniger belastet, sagt Bürgermeister Thomas Görtz.

Was ursprünglich als einfache Straßensanierung geplant war, ist im Laufe der Planungen zu einer umfangreichen Baumaßnahme gewachsen. Dennoch soll die neue Zufahrt zum Sankt-Josef-Hospital Xanten Ende des Jahres fertiggestellt sein. Am Montag war der Spatenstich am Heeser Weg. Geplant ist neben der Erneuerung der Straße auch die Errichtung einer neuen, barrierefreien Bushaltestelle. Darüber hinaus sollen ein Radweg angelegt, energiesparende LED-Lampen aufgestellt und die Freileitung erdverlegt werden. Die Gesamtkosten werden auf rund 400.000 Euro geschätzt.