Aktionstag in Wermelskirchener Unternehmen : „Flammen entfachen für Ausbildung“

Wermelskirchen Heimische Unternehmen suchen Fachkräfte. In einer gemeinsamen Aktion von Stadt, IHK und Arbeitsagentur sollen vor allem Eltern auf die Möglichkeit einer Ausbildung hingewiesen werden.

Kurzentschlossene – Eltern wie auch Jugendliche – haben noch die Möglichkeit, einen der wenigen Plätze auf der Tour durch örtliche Unternehmen zu bekommen. 30 Personen haben sich inzwischen angemeldet, um am kommenden Samstag einmal die Ausbildung vor Ort zu erleben. Denn die Industrie- und Handelskammer, die Stadt Wermelskirchen und die Bundesagentur für Arbeit möchten aufzeigen, dass es nicht immer ein Studium sein muss. „Und darum sprechen wir auch besonders Eltern an, damit sie mal diesen Einblick bekommen. Denn sie sind die wichtigen Berater ihrer Kinder“, sagt Eva Babatz, Leiterin der IHK-Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg.

Neun Firmen wollten sich an dieser Aktion beteiligen, denn Fachkräfte sind rar gesät. Drei Busse sollten eigentlich die Teilnehmer am kommenden Samstag zu den Firmen bringen. Leider musste eine Tour jetzt abgesagt werden: Für die Tour zu Ortlinghaus, Sparkasse und Carpe Diem hatten sich nur vier Interessenten gemeldet. Ausgebucht ist die Tour zu Memotech (It-Firma), Suer Nutzfahrzeuge und Stadtverwaltung. In einem dritten Bus (Compuserv Computer, Steinco und Diakoniestation) sind noch Plätze frei. „So sechs bis acht Interessenten könnten sich noch kurzfristig anmelden. Und vielleicht bekommen wir auch noch in den anderen Bus den einen oder anderen Teilnehmer unter“, sagt Babatz.