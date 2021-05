Brand in Sonsbeck : Auto brennt während der Fahrt – Insassen können sich retten

Brand in Sonsbeck

Sonsbeck Als ein Auto über die Uedemer Straße in Sonsbeck fährt, bricht während der Fahrt im Wagen ein Feuer aus. Die Insassen können sich noch rechtzeitig retten, bevor das Fahrzeug ausbrennt. Die Ursache des Feuers ist unklar.

In Sonsbeck ist am Sonntag (23. Mai 2021) ein Auto ausgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Wagen auf der Uedemer Straße in Labbeck unterwegs gewesen, als das Feuer im Wagen ausbrach. Der Fahrer habe das Auto noch abstellen und alle Insassen hätten es unbeschadet verlassen können, berichteten die Einsatzkräfte, die um 12.47 alarmiert worden waren.