Debatte um Silvester-Feuerwerk : Xantens Bürgermeister Görtz enttäuscht vom Länder-Vorschlag

Xanten Die Bundesländer wollen das Silvesterfeuerwerk nun doch nicht verbieten, sondern den Kommunen auftragen, dass sie die Pyrotechnik auf belebten Plätzen und Straßen untersagen. Xantens Bürgermeister Thomas Görtz zeigt sich enttäuscht.

Xantens Bürgermeister Thomas Görtz wirft den Ländern vor, dass sie die „unbequeme Entscheidung“ zum Silvesterfeuerwerk an die Kommunen abschieben wollen. „Dazu muss es eine bundesweit einheitliche Regelung geben“, forderte Görtz. „Wenn die Länder dazu nicht in der Lage sind, stehlen sie sich aus der Verantwortung.“ Ohne eine einheitliche Regelung drohe ein Wettbewerb zwischen Städten und Gemeinden, weil die eine Kommune vielleicht etwas erlauben werde, was in der nächstgelegenen verboten sei. „Ich sehe das sehr kritisch“, sagte Görtz.