Kostenlose Menstruationsartikel : Xantens Gymnasium soll Hygiene-Automaten bekommen

Ein Tampon: Am Gymnasium in Xanten soll es bald Automaten mit Menstruationsartikeln geben (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Xanten Wenn Xantens Stadtrat dafür stimmt, werden auf den Damentoiletten des Stiftsgymnasiums zwei Automaten mit Hygieneartikeln installiert. Dagegen soll es an der Willi-Fährmann-Gesamtschule vorerst beim bisherigen Verfahren bleiben.

Politik und Verwaltung in Xanten diskutieren darüber, ob auf den Damentoiletten des Stiftsgymnasiums zwei Automaten mit kostenlosen Hygieneartikeln wie Tampons und Binden installiert werden. Der Schulausschuss sprach sich einstimmig dafür aus. Der Stadtrat entscheidet am Dienstag, 8. März darüber.

Die Debatte ist von Daphne Schiela von der Zukunftspartei angestoßen worden. Sie hatte angeregt, dass auch in Xanten in den weiterführenden Schulen kostenlos Menstruationsartikel angeboten werden, genauso wie in einigen anderen Kommunen. Mädchen und junge Frauen könnten dann unbesorgter zur Schule gehen und müssten sich nicht mehr darum sorgen, dass sie Binden oder Tampons zu Hause vergessen haben könnten, schrieb Schiela an die Stadt. „Ein solches Angebot trägt auch dazu bei, jungen Mädchen zu zeigen, dass ihre Menstruation etwas Normales ist, was sie nicht verstecken müssen“, erklärte sie. „Es kann ihnen auch die Angst davor nehmen, von ihrer ersten Menstruation in der Schule überrascht zu werden.“