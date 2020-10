Zwei Eingangsklassen möglich : Leiterin der Sonsbecker Realschule geht von Wachstum aus

Sonsbeck Die Senioren-Union hat die neue Schule besucht und ist begeistert. Es gibt Überlegungen, die CDU-Senioren pädagogisch wertvoll einzubinden in das Schulleben. Auch die Alten können profitieren.

Mit Beginn des Schuljahres ist sie am Start: die Private Realschule in Sonsbeck. Bei einem Besuch vor Ort informierten sich die Vorstandsmitglieder der Senioren-Union der Gemeinde, Leo Giesbers, Dieter Fürtjes und Dieter Jansen, über die Arbeit und das Angebot der einzigen weiterführenden Schule in der Gemeinde.