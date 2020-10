Debatte um Klimaschutz : Klimaschutz: Grüne attackieren SPD und FBI

Xanten Der neue Ratsabgeordnete der Grünen, Peter Weichold, ärgert sich nach der Debatte um den geplanten Umbau des Amphietheaters in Birten. Grund: Der Antrag, Ersatz zu pflanzen für gefällte Bäume, fand im Rat keine Mehrheit.

Der Xantener Grünen-Politiker Rolf Peter Weichold wirft der SPD und der Freien Bürger-Initiative (FBI) vor, dass sie sich zu wenig für den Klimaschutz einsetzten. Die Ratssitzung am Dienstag sei ein „schlechter Vorgeschmack“ darauf gewesen, „wie die meisten Parteien die dringenden Probleme der Zukunft angehen wollen“, schreibt Weichold in einer Stellungnahme an die Redaktion. Namentlich nennt er SPD und FBI. Weichold war Spitzenkandidat der Grünen für die Kommunalwahl und gehört dem neuen Rat an. Am Dienstag war er Zuschauer.