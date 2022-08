77 Prozent Energie-Einsparung : So läuft die Turnhallen-Sanierung in Sonsbeck

Sonsbeck Die Sanierung an der Grundschul-Turnhalle läuft auf Hochtouren. Durch den Umbau im Zuge des Projekts „Klimaschutz – Sonsbeck in Bewegung“ sollen 92 Prozent CO2 eingespart werden. Wir haben uns auf der Baustelle umgesehen.

Wenn Camila Cabello und Ed Sheeran im Radio zu ihrem Sommerhit „Bam Bam“ ansetzen, kommt fast automatisch Urlaubsstimmung auf. Die leichten Latin-Rhythmen lassen von Cocktails am Strand, von schönen Sonnenuntergängen und entspannender Idylle träumen. Auch an der Grundschul-Turnhalle in Sonsbeck spielt das Lied aus einem Radio im Eingang. Doch während der kleine, von Putz verstaubte Kasten alle Mühe hat, den Song möglichst störungsfrei herauszupressen, dröhnen immer zu Bohrgeräusche und Hammerschläge dazwischen, übertönen den Traum aus den Lautsprecherboxen.

Geträumt wird hier nicht. Entspannt erst recht nicht. An der Turnhalle wird geschraubt, gestemmt, malocht und geschwitzt. Der Urlaub muss warten. Die energetische Sanierung des 48 Jahre alten Gebäudes soll bis Ende des Jahres fertig sein. „Das ist sportlich, aber wir liegen aktuell gut im Zeitplan“, sagt Bauamtsleiter Georg Schnitzler. „Viele Prozesse laufen parallel.“

Info Info-Abend zum Stand der Sanierung Bausteine Neben der geförderten Turnhallensanierung ergänzen drei weitere Bausteine das Konzept „Klimaschutz – Sonsbeck in Bewegung“: die Umgestaltung des Hallenumfelds und der Radwege, um den klimaschonenden Verkehr zu fördern; Bildungsangebote für Kinder in Form einer jährlichen Klima-Olympiade, wofür auf dem Schulgelände zehn Stationen zu Themen wie Sonnenenergie oder Erdrotation entstehen, und die Öffentlichkeitsarbeit. So findet am Mittwoch, 28. September, um 18 Uhr eine Bürgerinformation im Kastell zum Stand der Sanierung statt.

Andreas Often und Bozo Pejic verschrauben draußen gerade die Verschalung für die Fundamente. Neben der Turnhalle soll ein schmaler, langer Anbau entstehen. Er dient dann als sogenannter Pelletbunker, in dem das Brennmaterial für die neue Heizung lagert. Die Gemeinde will weg vom Gasbetrieb hin zu regenerativen Energieträgern. Die Entscheidung ist auf Holz als Brennstof für die Heizung gefallen. „Wir haben im Vorfeld auch andere Optionen geprüft, zum Beispiel einen Nahwärmeverbund mit der Grundschule. Das wäre allerdings technisch nicht so effizient. Oder Erdwärme über eine Tiefenbohrung, was aber deutlich kostspieliger wäre“, erklärt Schnitzler.

An eine Heizung wollen Andreas Often und Bozo Pejic derzeit erst gar nicht denken. Bei rund 30 Grad und Arbeit in der prallen Sonne schwitzen die Bauarbeiter auch so. „Aber lieber so, als wenn‘s in Strömen regnet“, sagt Pejic, ehe er in der ausgehobenen Grube die nächste Schalungsplatte setzt. Gut vier fehlen noch, dann sind die Männer am Technikraum angekommen, in dem später der Heizkessel eingebaut wird. Da darf auch eine kleine Träumerei erlaubt sein. „Am Eingang gibt’s eine kleine Pause“, sagen die Männer. Zwei große Flaschen Wasser stehen schon bereit.

Ehe das Wasser in den Duschen fließt, kann’s hingegen noch etwas dauern. Der Estrich wurde aufgestemmt, neue Rohrleitungen verlegt. Auch die Duschvorrichtungen hängen schon an den Wänden, die barrierefreien Toiletten mit absenkbaren Waschbecken sind so gut wie fertig. Doch noch klafft ein kreuzförmiges Loch im Boden der Duschräume, in den Umkleiden hängen zig Kabel von der Decke.

Aktuell werden die Elektroleitungen verlegt. Der 21-jährige Elektriker Maximilian Hoekstra ist froh, dass dabei eine Aufputz-Installation vorgesehen ist. Das heißt, dass später alle Leitungen und Rohre an den Decken und Wänden zu sehen sein werden. Den Look muss man mögen. „Aber dadurch müssen wir nicht schlitzen und stemmen. Das spart gut eine Woche harte Arbeit“, sagt der junge Mann aus Emmerich.

Einfach ist sein Job dennoch nicht. Vor allem wenn er an die hohen Decken in der eigentlichen Sporthalle ran muss. Die komplette Beleuchtung wird auf LED umgestellt. Dort sollen zudem Deckenheizplatten angebracht werden, die die Wärme nach unten abstrahlen – dadurch wird die Heizleistung im rund 300 Quadratmeter großen Raum gleichmäßig und effizient verteilt. Das Gegenmodell zur früheren Warmluftheizung, bei der die über dicke Rohrschächte geleitete Wärme durch Schlitze unkontrolliert in die Halle geblasen wurde.

Die Rohrschächte sind inzwischen zurückgebaut worden. Die Schlitze in den Wänden zwischen Geräteräumen und Turnhalle sind noch zu sehen. Auch die sollen verschwinden, werden nicht mehr gebraucht. Das war ursprünglich anders geplant. Die Schlitze sollten eigentlich für das neben der Pelletheizung zweite Herzstück der Sanierung, die Lüftungsanlage, genutzt werden. Diese sind auf dem Dach der Umkleidekabinen vorgesehen und dienen der Wärmerückgewinnung. Das macht das Heizen noch effizienter. Doch für die Verbindung hätte ein Loch in die Decke gestemmt werden müssen. Das war statisch nicht machbar. Nun soll die Anbindung der Anlagen zur Halle auf Höhe der Fenster entstehen.

Die insgesamt 16 großen Fenster werden ebenfalls durch hochisolierende Glasfassaden erneuert. Zudem soll der Hallenboden gedämmt werden. „Zusammen mit der Außenwanddämmung durch Lärchenholz entsteht so eine Art Hülle für das gesamte Gebäude, die Wärmeverluste verhindern soll“, erklärt Schnitzler. Diese Arbeiten stehen noch an. Der Bauamtsleiter hofft auf einen reibungslosen Ablauf.

Denn die böse Überraschung gab‘s bei dem Projekt schon im Vorfeld. Ausgerechnet das auf nachhaltiges Bauen spezialisierte Beratungsbüro Ökozentrum NRW hat sich bei der Kostenrechnung ordentlich verkalkuliert. Kostenpflichtiger Inhalt Die Turnhallensanierung ist, wie berichtet, um rund 772.000 Euro teurer geworden, wobei auch die galoppierenden Materialpreise dafür mitverantwortlich sind. Schnitzler ist dennoch von der energetischen Sanierung im Rahmen des auf vier Säulen basierenden Gesamtprojekts „Klimaschutz – Sonsbeck in Bewegung“ (siehe Infokasten) überzeugt. Nicht nur, weil dadurch dann jährlich 92 Prozent CO 2 eingespart und insgesamt 77 Prozent weniger Energie verbraucht werden würden. „Im Sinne der Nachhaltigkeit muss das gesellschaftliche Bewusstsein wachsen, dass auch ein verbauter Stein von Wert ist“, erklärt er.

