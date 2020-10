Ämterübergabe : Pieper ist neuer Präsident der Xantener Rotarier

Xanten Hans-Hermann Pieper leitet nun die Xantener Rotarier. Der neue Präsident kündigte an, dass langfristige soziale Projekte weiter vorangebracht werden sollen. Ihm lägen vor allem Projekte am Herzen, die der Hilfe zur Selbsthilfe dienen, erklärte Pieper.

Der neue Präsident kündigte an, dass langfristige soziale Projekte weiter vorangebracht werden sollen. Das gelte sowohl für die Unterstützung eines Krankenhauses in Benin, als auch für ein Schul- und Bildungsprojekt in Guinea, das auf Initiative eines Clubmitgliedes und eines ehemaligen Flüchtlings aus Xanten initiiert worden sei, berichtete der Rotary Club. Auf lokaler Ebene würden die Projekte „Sprache verbindet“ (Sprachförderung von Kindern) und „Seniorenscouts“ (Begleitung von Senioren durch Jugendliche) sowie das Konzept „Meet the Professionals“ ( Berufsberatung für Schüler) fortgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt solle der internationale Jugendaustausch sein. Der Präsident machte deutlich, dass ihm vor allem Projekte am Herzen liegen, die der Hilfe zur Selbsthilfe dienen, ein sogenanntes Agroforestry-Projekt. Dabei werden Steppengebiete, die vom Klimawandel betroffen sind, wieder aufgeforstet und gleichzeitig für den Ackerbau nutzbar gemacht. Es geht vor allem um Flächen in Afrika und Südamerika.