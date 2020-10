Außengastronomie während Corona : Xanten erlaubt vorerst wieder Heizpilze

Um auch in den kälteren Monaten in Xanten eine Außengastronomie zu ermöglichen, sind Heizpilze in der Stadt vorübergehend wieder erlaubt. Foto: ddp/Sebastian Willnow

Xanten Die Stadt Xanten hebt das Verbot für Heizpilze vorübergehend auf. Der Rat stimmt dem Vorschlag der Verwaltung zu, um der Gastronomie in der Corona-Krise zu helfen. Aus der Politik kommt aber auch Kritik.

Die Stadt Xanten erlaubt wieder sogenannte Heizpilze in der Außengastronomie, aber nur vorübergehend. Die Politik hat am Dienstagabend beschlossen, das Verbot der gasbetriebenen Heizstrahler bis zum 30. April auszusetzen. Zusätzlich sollen Wirtschaftsförderer und Klimaschutzmanagerin bei den Betrieben für einen freiwilligen Ausgleich für den zusätzlichen Ausstoß an Kohlendioxid (CO2) werben. Der Rat folgte damit einem Vorschlag der Verwaltung. Allerdings war die Entscheidung umstritten. 18 Ratsmitglieder stimmten dafür, neun dagegen, zwei enthielten sich.

Die Debatte wird seit Wochen landesweit geführt. Hintergrund ist die Corona-Krise. An der frischen Luft soll das Infektionsrisiko geringer sein als in Räumen. Außerdem müssen die Gastronomen in ihren Cafés und Restaurants Plätze freilassen, um die Mindestabstände einzuhalten. Sie sollen deshalb die Chance haben, auch in der kühleren Jahreszeit mehr Gäste draußen bewirten zu können. „Wir wollen ihnen diese Möglichkeit eröffnen“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. Die Gastronomen sollten aber selbst entscheiden, ob sie für die Wintermonate in neue Heizpilze investieren oder sich Geräte ausleihen oder eine Alternative dazu wählen.