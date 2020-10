Reiten in Xanten : Turnier auf dem Tünglerhof mit S*-Springen

Xanten Über 1000 Nennungen sind in der Meldestelle eingegangen. Als Höhepunkte kündigt Organisator Stefan Miß das Punktespringen der Klasse S* am Freitagabend sowie das S*-Springen mit Stechen am Samstag an.

In Corona-Zeiten ist es zeitaufwendiger, eine mehrtägige Sportveranstaltung zu organisieren. Stefan Miß ließ sich von den Vorgaben der Schutzverordnung nicht abschrecken und richtet mit seinem Team noch bis Sonntag ein großes Springturnier auf dem Tünglerhof in Xanten-Ursel aus. Die Dankbarkeit der Reiterinnen und Reiter – nicht nur vom Niederrhein – war ihm sicher. „Aus den Rückmeldungen wurde deutlich, dass sie froh sind, wieder an einem Turnier teilnehmen zu können. In diesem Jahr gab’s ja nicht allzu viele“, sagt Miß.