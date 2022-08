Ratinger Bürger ab 60 : So leben Senioren gesund und sicher

Heidelore Brebeck, die zum Organisationsteam gehört, freut sich auf den Seniorentag am 4. September in der Stadthalle. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Jeder dritte Ratinger ist älter als 60 Jahre. Die Zielgruppe ist also sehr groß. Am Sonntag, 4. September, gibt es einen umfangreichen Informations- und Mitmachtag in und an der Stadthalle. Alle Angebote am Seniorentag sind kostenlos.

Loslegen, anpacken und durchstarten: Lange hatte die Corona-Pandemie dem Seniorenrat enge Fesseln angelegt. Es gab keine Sitzungen und keine öffentlichen Aktionen. Gleichwohl haben die Mitglieder des Gremiums während der Pandemie viele Aktivitäten gezeigt, sich nicht entmutigen lassen und immer wieder Senioren mit Rat und Tat geholfen: bei der Vereinbarung oder Klärung von Impfterminen, bei der Unterstützung von Fahrgelegenheiten oder Vermittlung von Einkaufshilfen.

Jetzt schaut die Interessenvertretung der älteren Generation in Ratingen wieder voller Tatendrang nach vorn und blickt auf den großen Seniorentag am Sonntag, 4. September, in der Stadthalle (11 bis 16 Uhr).

Der Aktionstag steht ganz im Zeichen der Themenschwerpunkte Sicherheit und Gesundheit. Das Projektteam hat viele Kontakte geknüpft, Anfragen gestellt und etliche Zusagen eingeholt. „Das ist schon ein enormer organisatorischer Aufwand“, sagte Koordinator Dieter Hamm, der auch die Idee zu diesem Seniorentag hatte.

„Es ist uns für die Senioren in Ratingen ein Herzensanliegen, wieder ein konkretes Projekt anpacken zu können“, ergänzte Ingrid Herden, die Vorsitzende des Seniorenrates. Geplant sind Vorträge, Infos und praktische Angebote sowie Aktivitäten: So soll die Feuerwehr informieren, wie man einen Notruf richtig absetzt, und einen Rettungswagen ausstellen. Ergänzend wird sie zudem über den Hausnotruf und den Nutzen einer Notfalldose aufklären.

Polizei und Kreisverkehrswacht sollen über Sicherheit im Straßenverkehr – mit einem Schwerpunkt „Pedelec“ – informieren und einen Übungsparcours anbieten. Die elektrisch unterstützten Fahrräder sorgen gerade bei Senioren für steigende Unfallzahlen. Fahrlehrer sollen zudem übers Autofahren im hohen Alter informieren und für die eigenen Grenzen sensibilisieren.

Der TV Ratingen wurde für den Schwerpunkt Seniorensport angefragt, auch ein Rollatorfeld mit verschiedenen Oberflächensimulationen steht zur Verfügung. Zum Thema Sturzprophylaxe wurde eine Physiopraxis eingeladen, die ein neues Testgerät vorstellen soll. Augenoptiker und Hörakustiker bieten vielfältige Informationen sowie Seh- und Hörtests an.

Vorträge über Diabetes und Fußpflege mit praktischen Tipps für den Alltag sind als weitere Programmpunkte vorgesehen. „Man kann sich gut vorstellen, wie viel an Vorbereitung und Organisation dafür im Vorfeld nötig ist“, betonte Herden, die von ihrem Ehemann Uwe stark in der Organisation unterstützt wird.

Heidelore Brebeck, stellvertretende Vorsitzende des Seniorenrates, freut sich auf den Seniorentag. „Es wäre schon, wenn wir auf eine Besucherzahl von rund 500 kämen“, betonte sie, „das Angebot ist vielschichtig, und es ist auch nicht nur für Senioren gedacht.“

Die Vorsitzende der Kreis-Senioren-Union und der Ratinger Senioren-Union betonte, dass die Aussteller ohne Honorar ihr Wissen weitergeben werden, die Stadt habe das Organisationsteam insgesamt sehr gut unterstützt.

Die Vorträge haben es ihr besonders angetan. Sie denkt da zum Beispiel an das Thema „Sport im Alter“, das Professorin Klara Brixius vion der Sporthochschule Köln aufgreifen wird. Und ein Referent kommt sogar extra aus München angereist.