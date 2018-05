Xanten: "Möppel" Gundlach feiert 80. mit Reibekuchen im kleinen Kreis

Xanten Bei den Gundlachs steht das Telefon ohnehin nur selten still. Gestern klingelte es noch öfter als üblich. Freunde, Familienmitglieder und Weggefährten wollten Heinrich Gundlach, den alle nur "Möppel" nennen, gratulieren. Das langjährige Ratsmitglied wurde 80. Es passt zu ihm, dass ihn seine Ehefrau Lucie eine Zeit lang entschuldigen musste, weil der Vorsitzende des TuS Xanten für den Sportverein unterwegs war.

Die D-Jugend-Fußballer fahren mit einem der beiden TuS-Kleintransporter nach Bregenz. Und das Geburtstagskind einen der Neunsitzer zur Inspektion in die Werkstatt gebracht. "Die Gäste kommen ja erst abends", so der pensionierte Lehrer, der seit 1980 an der Spitze des Domstadt-Clubs steht.