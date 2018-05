Sonsbeck: Straßenschäden nach Radweg-Bau

Sonsbeck Morgen wird der dritte Abschnitt des Radwegs "Boxteler Bahn" eröffnet. Derweil monieren Anwohner etliche Schäden, die bei dessen Bau entstanden sind.

Für Anwohner der Reichswaldstraße, des Hufschen Wegs und für die Am Stielenberg waren die vergangenen Monate keine einfache Zeit. Durch den Ausbau des Alleenradwegs "Boxteler Bahn" sowie den Neubau der Brücke an der Reichswaldstraße waren die Anlieger Baustellenverkehr, Lärm und Dreck ausgesetzt, die Zu- und Ausfahrten der eigenen Grundstücke waren zeitweilig gesperrt, und Umleitungen erhöhten das Verkehrsaufkommen der umliegenden Straßen und Wege spürbar.

Über die Folgen der Bauarbeiten reichten die Geschädigten nun eine Beschwerde bei Bürgermeister Heiko Schmidt ein. Vor allem die geänderte Verkehrsführung sowie der An- und Abtransport der für den Bau benötigten Materialen sollen, so sagen es die Anwohner, zu Straßenschäden in einem erheblichen Umfang geführt haben.