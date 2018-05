Lokalsport: Oldie-Kleinfeldrunden nochmals überarbeitet

Kreis Weil immer mehr Großfeldspiele der Alten Herren abgesagt werden müssen beziehungsweise die Oldies zunehmend gegen Gleichaltrige spielen möchten, startet der Fußballverband Niederrhein (FVN) wie schon in der vergangenen Saison kreisübergreifend Kleinfeldspielrunden. Mitmachen können Ü32-, Ü40- und Ü50-Mannschaften.

Im Rahmen einer Vorrunde spielen im Rahmen eines "Minitreffs" jeweils drei oder vier Teams im Modus "jeder gegen jeden". Alle Ergebnisse fließen dann in eine Gesamttabelle ein. Die "Treff"-Spieltermine können von den beteiligten Mannschaften eigenständig vereinbart, die Wegstrecken sollen möglichst kurz gehalten werden. Daher werden die Teambetreuer zu einem gemeinsamen Planungstreffen einmalig im Juli nach Duisburg eingeladen.

"Geplant ist, dass jede Mannschaft im Durchschnitt circa einmal pro Monat an einem Minitreff teilnimmt", sagte Georg Lörcks, der Vorsitzende des Fachausschusses Breitenfußball. Der Gindericher erläutert den geplanten Modus: "In mehreren Vorrundengruppen ermitteln die Teams ihre Vorrundensieger, die dann bei einem FVN-Endturnier in der Sportschule Wedau den jeweiligen Gesamtsieger beim Festival des Breitenfußballs ausspielen." Die besten FVN-Mannschaften qualifizieren sich automatisch für die nachfolgenden Endturniere auf westdeutscher Ebene.