Xanten: König Adolf Knaup und sein Hofstaat

Xanten

Rheinberg (bp) Stolz hat am Wochenende König Adolf Knaup mit Gattin Monika als Königin an seiner Seite den Thron der Schützenbruderschaft St. Johannes Nepomuk Alpsray 1752 präsentiert. Dazu gehören Hans-Peter und Marlis Ingenerf, Heinz und Cornelia Hendricks, Jakob und Marlies Kremers sowie Gernot und Brigitte Weiß. Für 50 Jahre Treue zur Bruderschaft wurden Manfred Waschipki und Hermann Wellesen ausgezeichnet. Kalus Stülpner, Heinz-Gerd Kremers und Winfried Wittmann-Schümers gehören seit vier Jahrzehnten der Bruderschaft an. Neuer Schüler-Prinz der Nepomuk-Schützen ist Christian Höger. Bei der Vereinsmeisterschaft der Fahnenschwenker sicherte sich bei den Herren Florian Hendricks den Kaiser-Pokal vor Niklas Foth. Bei den Damen ging der Heyrichs-Pokal an Carina Stülpner, die Lara Templin auf den zweiten Platz verwies. Den Hemmers-Cup bei den Schülern gewann Christian Höger.