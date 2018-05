Xanten: Dauercamper will nicht freiwillig räumen

Xanten Der Streit zwischen Günter Mollenhauer und Rosemarie Schomberg von der Schomberg Freizeitpark und Erholungspark Xanten GmbH schwelt weiter. Sein Rechtsanwalt versucht noch, eine gütliche Einigung zu erzielen. Auf dem Campingplatz herrscht indes Unruhe.

Wer Interesse an einer Parzelle auf einem Campingplatz hat, kann in Wardt zuschlagen. Dort stehen aktuell 22 Grundstücke zum Verkauf. So ist es zumindest im Schaukasten des Schomberg Freizeit- und Erholungsparks am Eingang des Geländes nachzulesen. "Doch wer will denn hier noch wohnen und investieren, wenn die Vertragsverlängerung nicht gewährleistet wird?", fragt Manfred Gatermann.