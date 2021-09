Kultur-Roadtour Kreis Wesel : Acht Stunden Comedy und Musik an der Gommanschen Mühle

Rund um die Gommansche Mühle steht Musik und Comedy an. Foto: Wyglenda

Sonsbeck Die Kultur-Roadtour des Kreises Wesel macht am Samstag, 25. September, in Sonsbeck Halt. Bis in die späten Abendstunden gibt es von Musicals über Pop und Rockabilly bis zu Live-Comedy ein volles Programm an der Gommanschen Mühle. Zum Finale steht die Band Und wieder Oktober auf der Bühne.

Das Wochenende hält reichlich Programm in Sonsbeck bereit. Nicht nur, dass am Wahlsonntag der Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag stattfindet, einen Tag zuvor, am Samstag, 25. September, macht auch die Kultur-Roadtour des Kreises Wesel an der Gommanschen Mühle Halt und bietet Musik und Comedy bis in die späten Abendstunden.

Von 15 bis 23 Uhr gibt es ein buntes, stündlich thematisch wechselndes Kultur-Programm mit vielen Profi-Künstlern aus der Region. Um 15 Uhr geht’s los unter dem Motto „Hits für Kids“ mit Zauberclown Wolfelino und der 16-jährigen Sängerin Sarah Hübers, die einigen aus den TV-Shows „The Voice Kids“ und „Dein Song“ bekannt sein dürfte. Ab 16 Uhr kommt ein stimmgewaltiges Trio zur Mühle: Michael Mrosek, Andrea Eurich und Corinna De Pooter präsentieren einen bunten Querschnitt aus der Welt der Musicals. Neue Songs und neue Stimmen sind ab 17 Uhr zu hören, wenn Singer-Songwriter Timo Brandt und das Deutsch-Pop-Duo Junitraum auf der Bühne stehen.

Um 18 Uhr heißt es dann Comedy hoch zwei mit dem Flamenco-Gitarren-Comedian und mehrfachen Kleinkunstpreisträger, Helmut Sanftenschneider, sowie einer waschechten Diva, der Diva La Kruttke. Um 19 Uhr übernimmt dann Entertainer Dirk Elfgen die Bühne. Mit einem Hitmix von Udo Jürgens über NDW bis Status Quo sorgt er für Stimmung und bringt gleich mehrere Instrumente zum Einsatz.

Die junge Moerser Rockabilly-Band Rockamaier erobert ab 20.30 Uhr den Kultusommer mit Livemusik, deutschen Texten und schrillen Bowlingshirts. Das Finale gegen 22 Uhr gestaltet die Band Und wieder Oktober mit Pop-Songs, die zwischen Melancholie und Lebensfreude stehen, aber auf jeden Fall unter die Haut gehen. Akustische Gitarren, Klavier, Schlagzeug, Geigen und Cello gehören genauso dazu wie ein fragiler und doch kraftvoller Gesang, deutsche Texte und ein Händchen für ehrliche Worte.

Aus Respekt vor den Künstlern bitten die Veranstalter, dass nur jeweils zum neuen Programmpunkt die Plätze gewechselt werden. Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Der Zutritt wird auf gleichzeitig maximal 300 Zuschauer begrenzt. Auf dem Gelände herrscht bei Enge Maskenpflicht. Der Eintritt ist frei.

(beaw)