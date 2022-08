Ulla-Hahn-Haus in Monheim : Hier machen Kinder Programm

Monheim Das Ulla-Hahn-Haus lädt für Samstag, 3. September, zwischen 14 und 18 Uhr junge Menschen zwischen neun und 25 Jahren dazu ein, gemeinsam mit dem Team Ideen für das nächste Programm zu sammeln.

Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche würden meistens von Erwachsenen konzipiert und ausgedacht, das soll hier anders laufen, so Kirsten Witt, Leiterin des Ulla-Hahn-Hauses und des Bereichs Kultur und Bildung der Stadt Monheim am Rhein. „Kinder und Jugendliche sind die Fachleute ihrer eigenen Lebenswelten und wissen selbst am besten, was sie und andere Gleichaltrige interessiert“, sagt Kirsten Witt.