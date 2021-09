Ironman an der Adriaküste : Jens Gosebrink verliert in Italien auf der Radstrecke zu viel Zeit

Jens Gosebrink verliert in Italien auf der Radstrecke zu viel Zeit

Ironman an der Adriaküste

Jens Gosebrink war beim Ironman in Italien am Start. Foto: Gosebrink/Finisherpix

Der Weseler vom Triathlon Team Rheinberg musste sich während der zweiten Teildisziplin mehrmals übergeben. Zudem machte ihm die Hitze zu schaffen. Gosebink kam in etwas mehr als neuneinhalb Stunden ins Ziel.

Irgendwann auf der zweiten Runde der 180 Kilometer langen Radstrecke wurde Jens Gosebrink vom Triathlon Team Rheinberg endgültig bewusst, dass er sein persönliches Ziel beim Ironman in Italien nicht wird erreichen können. Die Sonne und das isotonische Getränk des Veranstalters, das er nicht vertrug, hatten ihm zu sehr zugesetzt. Der Weseler, der die Langdistanz an der Adriaküste unter neun Stunden absolvieren und sich ein Hawaii-Ticket sichern wollte, finishte in 9:37:49 Stunden.