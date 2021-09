Musik und Comedy : Kultur-Roadtour kommt nach Xanten und Alpen

Sarah Hübers (Archiv) spielt am Freitag in Xanten. Ihr Auftritt gehört zum Programm der Kultur-Roadshow des Kreises Wesel. Foto: Launert

Alpen/Xanten Am Freitag gibt es in Xanten kostenlos Musik und Comedy, am Samstag in Alpen – jeweils mehrere Stunden lang: Der Kultursommer vom Kreis Wesel ist auf Roadshow und bringt zahlreiche Künstler mit.

Die Kultur-Road­tour des Kreises Wesel macht Station auf der linken Rheinseite: Am Freitag, 10. September, kommt sie auf den Xantener Markt, am Samstag, 11. September, auf den Platz hinter dem Alpener Rathaus. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter versprechen „ein buntes, stündlich wechselndes Kultur-Programm mit Comedy und Musik“. Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Der Zutritt wird auf gleichzeitig maximal 390 Zuschauer auf Sitzplätzen und an Stehtischen begrenzt. Auf dem Gelände herrscht bis zum Platz Maskenpflicht.



Das Programm in Xanten Beginn ist um 15 Uhr mit Kinder-Clown Wolfelino, gefolgt von Sängerin Sarah Hübers. Um 16 Uhr treten Singer-Songwriterin Teneja und Ed Faye auf. Um 17 Uhr heißt es Comedy² mit dem „Unglaublichen Heinz“ und der „Diva La Kruttke“. Ab 18 Uhr präsentiert die Niederrheinische Kult-Band Livin Sixties ihr Unplugged-Programm mit Hits aus den vergangenen Jahrzehnten. Für 19 Uhr haben sich zwei Musicalprofis angekündigt: Corinna De Pooter und Uwe Oberthür. Um 20 Uhr präsentieren Dirk Elfgen und Edwina De Pooter eine Show mit Songs von Sarah Connor, Helene Fischer, Udo Jürgens, Michael Bublé und Joe Cocker.

Das Programm in Alpen Um 13 Uhr beginnt der Musiverein Menzelen unter dem Motto „Von Marsch bis Pop“, gefolgt vom bekannten Akkordeon-Orchester Veen um 14 Uhr. Um 15 Uhr präsentiert Zauberer Phil Schmitz ein humorvoll-magisches Programm für die ganze Familie. Um 16 Uhr folgen Singer-Songwriterin Teneja und Ed Faye. Ab 17 Uhr imitieren Nevrez Caliskan und Martin Doughty weltbekannte Musiker wie Elvis Presley und Tom Jones. Um 18 Uhr heißt es Comedy² mit dem „Unglaublichen Heinz“ und der „Diva La Kruttke“. Um 19 Uhr beginnt die Covershow „Udo trifft Helene“ mit Hits der beiden Stars. Anschließend tritt die Alpener Musikerin Judy Bailey mit ihrer Band auf.

(wer)