Tag des Geotops in Sonsbeck : Auf Tour in die Eiszeit

Heinz-Peter Kamps (l.), Vorsitzender des Vereins für Denkmalpflege, leitete die Führung zum Tag des Geotops. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Zum Tag des Geotops erklärte der Verein für Denkmalpflege bei einer Wanderung die Entstehung des Niederrheinischen Höhenzugs und warum er vor Ort den selbstbewussten Namen Sonsbecker Schweiz tragen darf.

Der Niederrhein sei so flach, dass man am Samstag schon sehe, wer am Sonntag zu Besuch komme, heißt es in einem alten, scherzhaften Spruch über die Topografie der Region. Doch so ganz stimmt das nicht. Denn das vermeintlich platte Land kann mit einer Hügelkette aufwarten, die sich in einem weiten Bogen von Krefeld bis nach Nijmegen zieht. Niederrheinischer Höhenzug wird dieses Kleingebirge genannt. Und zugegeben, es ist vielleicht nicht so hoch und gewaltig wie die Alpen, die Entstehungsgeschichte ist aber mindestens genauso interessant. Zum Tag des Geotops am vergangenen Sonntag lud der Verein für Denkmalpflege Sonsbeck zu einer geologischen Wanderung ein. Vorsitzender Heinz-Peter Kamps verriet einer kleinen, interessierten Gruppe, was sich im Boden der Anhöhe verbirgt und warum sich die örtliche Erhebung selbstbewusst Sonsbecker Schweiz nennen darf.

So manchem, noch sommerlich mit T-Shirt gekleidetem Zuhörer dürften Kamps Ausführungen die Gänsehaut auf die Glieder getrieben haben. Es ging zurück in die Eiszeit, genauer in Saale-Kaltzeit – 250.000 bis 115.000 Jahre vor unserer Zeit. Ausgehend von Skandinavien, wurde ganz Nordeuropa damals von einer gewaltigen Gletscherdecke bedeckt. Das heißt: bis Sonsbeck. Die Gemeinde liegt heute an der Stelle, die vor einer viertel Million Jahren den südlichen Rand des Gletschereises markierte. Geschätzt 50 bis 150 Meter hoch soll sich die Decke bis dorthin ausgebreitet haben.

Info Auf 1,5 Kilometern Erdgeschichte lernen Führungen Der Verein für Denkmalpflege bietet zweistündige Führungen entlang des 1,5 Kilometer langen Geo-Wanderwegs an, der am Römerturm beginnt und am Aussichtsturm endet. www.denkmal-sonsbeck.de

Doch nicht nur das Inlandeis selbst rückte in der Saale-Kaltzeit bis an den Niederrhein vor. Vom Gletscher mitgeführt wurde auch der sandige und kiesige Untergrund des Rheinbetts, der unter dem enormen Druck der Ausläufer der Eisdecke zu einem Wall aufgetürmt wurde. Stauch-Endmoräne heißt der Fachausdruck dafür. Die Hinterlassenschaften der Eisdecke sind heute entlang einer 70 Kilometer langen Strecke in dem Niederrheinischen Höhenzug zu sehen.

Nicht überall ist die Hügelkette gleich hoch: In Schaephuysen kommt man auf 63 Meter (Rayener Berg), auf der Bönninghardt ist der Haagsche Berg mit 58 Metern höchster Punkt. Vor diesem Hintergrund trägt die Erhebung in Sonsbeck nicht ohne Grund den selbstbewussten Namen Sonsbecker Schweiz. Der Dürsberg, auf dem der Aussichtsturm steht, liegt 87 Meter über Normal Null. Im Tüschenwald hebt sich die Stauchmoräne auf knapp 90 Meter. Die durch die Gletscherzunge bogenförmig angelegte Hügellandschaft beginnt aber bereits bei Xanten mit der Hees und dem Fürstenberg (75 Meter) und zieht sich nach einer Unterbrechung in Form des Naturschutzgebiets Grenzdyck über die Sonsbecker Schweiz bis zum Balberger Höhenrücken (Tüschenwald/Uedemer Hochwald in Labbeck). Höher wird’s auf deutscher Seite nur in Kleve: Der Klever Berg liegt 106 Meter über dem Meeresspiegel.

Das Innenleben des aufgestauchten Bodens veranschaulichen Bohrprofile. Neben Sand und Kies sind auch Reste tiefer gelegener und damit älterer Erdschichten und Findlinge vom Gletscher auf seinem Weg aus Skandinavien an den Niederrhein gebracht worden. „Diese Findlinge stammen zum Teil aus dem Zeitalter des Karbon, das 325 bis 295 Millionen Jahre zurückliegt“, erklärte Kamps. Und des Quartär, dem jüngsten Zeitabschnitt der Erdgeschichte, der vor ca. 2,6 Millionen Jahren begann und bis heute andauert.

21 große Findlinge, die in Baggerlochern zum Vorschein kamen, sind entlang der insgesamt 2,5 Kilometer langen Strecke des Geo-Wander- und Findlingswegs ausgestellt.

(hvh)