Kultur-Radtour in Alpen : Sirtaki im Regen auf Alpens Rathausplatz

Alpen Das bunte Unterhaltungsprogramm anlässlich der Kultur-Radtour Kreis Wesel in Alpen lockte zahlreiche Besucher an. Nur das Wetter spielte nicht ganz mit. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch.

Die Kultur-Roadtour des Kreises Wesel hat am Samstag in Alpen Station gemacht. Nach einer mehr als einjährigen Kulturdiät strömten schon am frühen Nachmittag rund 300 Menschen auf den Platz hinter dem Rathaus, der von der örtlichen Jugendfeuerwehr mit Bänken und Tischen ausgestattet worden war.

Termin Am Samstag, 25. September, hält die Kultur-Roadtour an der Gommanschen Mühle in Sonsbeck. Beginn ist um 15 Uhr mit Hits für Kids. Das Ende ist für 23 Uhr vorgesehen. Zuschauer erwartet ein Mix aus Musical, Comedy sowie Rock und Pop, unter anderem mit den Bands Rockamaier aus Köln sowie Und wieder Oktober aus Moers.

Organisator Elfgen sah derweil in den wolkenverhangenen Himmel: „Wir hatten auf der Tour schon einige Male Pech mit dem Wetter, ich hoffe es bleibt trocken.“ Doch ausgerechnet, als Elfgen am weißen Flügel die Hits von Udo Jürgens anstimmte, öffnete der Himmel seine Schleusen. Der Stimmung schadete es nicht, das Publikum verkroch sich unter die Pavillons und tanzte Sirtaki zum „Griechischen Wein“.

Grund dafür war der bevorstehende Auftritt von Judy Bailey mit Band. „Euer Fanclub hat sich bereits versammelt“, stellte Elfgen in der Anmoderation fest und erntete lautstarken Applaus. „Ein Jahr lang kein Konzert und dann hier bei Euch zu sein, das ist so schön“, freute sich Bailey und zog die 250 Fans mit dem Opener „Rise Like A Champion“ sofort in ihren Bann. Großen Applaus gab es auch für die Rap-Einlage von Noah Bailey in dem Song „Lass dich umarmen“. Und natürlich durfte am Ende nicht „Build a Bridge“, der Hit aus dem Home-Alpenmusik-Projekt fehlen. Nur die geforderte Zugabe musste ausfallen. „Die Jugendfeuerwehr hatte einen langen Tag, und die muss hier noch alles aufräumen“, erklärte Elfgen um 22.15 Uhr.