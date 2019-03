Nach Tod von Petra Olfen: Neue Zuversicht bei „Peter Pan“

SONSBECK Das Team des Kinderschutzbunds Sonsbeck ist nach dem Tod von Petra Olfen enger zusammengewachsen und hat sich neu aufgestellt. Katja Ververs hat die Führungsarbeit übernommen.

Doch das war anfangs gar nicht so einfach, denn um viele Aufgaben hatte sich die engagierte Kinderschützerin Olfen bis zu ihrer Krankheit allein gekümmert. So erforderte es beispielsweise für ihre Schwägerin Katja Ververs einige Einarbeitungszeit in die für sie neue Büro-Materie. Die hatte bislang nicht zu ihren Aufgabengebieten gehört. Zudem lernte sie gezwungenermaßen das Delegieren von Aufgaben, statt alles in Eigenregie bewältigen zu wollen. „Die Welt kann ich nicht verbessern. Aber was möglich ist und in meiner Kraft steht, das versuchen wir weiterhin“, lautet das Credo der Labbeckerin.