Eklat in Xanten: Rat lehnt den Haushalt für 2019 ab

Eklat in Xanten

Das Rathaus in Xanten (Symbolbild). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Der Haushaltsentwurf für 2019 ist von Xantens Stadtrat abgelehnt worden. Der Plan muss jetzt von der Verwaltung überarbeitet und der Politik wieder vorgelegt werden. Solange kann die Stadt nur eingeschränkt handeln. CDU und SPD geben sich gegenseitig die Schuld dafür.

Eine Mehrheit des Xantener Stadtrats hat den Haushaltsentwurf der Verwaltung für das Jahr 2019 am Dienstagabend abgelehnt. Die Fraktionen von SPD, FBI und BBX votierten gegen den vorgelegten Etat, genauso wie zwei Stadträte der Grünen sowie die Vertreter der FDP und der Linken. Auch in der CDU gab es eine Gegenstimme. Unterm Strich lehnten 20 Stadträte den Haushaltsentwurf ab, während 14 Stadträte der CDU und Bürgermeister Thomas Görtz (CDU) dafür stimmten. Nun muss die Verwaltung den Haushaltsentwurf noch einmal überarbeiten. Der Stadtrat beschloss dafür konkrete Änderungswünsche. Nach der Überarbeitung wird die Politik erneut über den Etat abstimmen. Am Dienstagabend war unklar, wann das sein wird.