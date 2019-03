Hilfe für Sonsbecker Senior : Nach Dachstuhlbrand wird Unterkunft für 77-jährigen Mann gesucht

Das Wohnhaus ist nach dem Dachstuhlbrand unbewohnbar. Foto: RP/Markus Werning

Sonsbeck Der Mann konnte nach dem Brand am Sonntag nicht mehr in seine Wohnung zurückkehren. Derzeit lebt er in einem Hotel. Doch eine bessere Lösung wird angestrebt.

(RP) Nach dem Dachstuhlbrand, der sich am frühen Sonntagmorgen auf der Herrenstraße ereignet hat (wir berichteten), ist die Gemeinde immer noch auf der Suche nach einer Bleibe für einen 77-jährigen Mann, dessen Wohnung durch das Feuer derart in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass sie nicht mehr bewohnbar ist. Eine entsprechende Suchanfrage veröffentlichte Ordnungsamtsleiter Markus Janßen auch bei Facebook.

Bislang ist der Senior notfallmäßig in einem Hotel untergebracht worden. Dennoch ist man weiterhin auf der Suche nach einer vorübergehenden neuen Unterkunft für den 77-Jährigen. Da dieser in seiner körperlichen Bewegungsfähigkeit eingeschränkt ist, wäre eine Unterbringung im Erdgeschoss sowie in Zentrumsnähe wünschenswert.

Das vom Brand zerstörte Gebäude ist nicht mehr bewohnbar und wurde von der Polizei zur Brandursachenermittlung gesperrt.