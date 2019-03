Kommentar zur Haushaltsdebatte: Die CDU hat das Nein zum Haushalt provoziert

Meinung Xanten Mit ihrem kurzfristigen Antrag im Stadtrat hat die CDU-Fraktion die Ablehnung des städtischen Etats für das Jahr 2019 heraufbeschworen. Nun muss sie dafür auch geradestehen.

Die Stadt muss in den nächsten Wochen ihre Ausgaben einschränken, weil die Politik den Haushaltsentwurf der Verwaltung abgelehnt hat. Dabei ist der Stadtrat auf einem guten Weg gewesen. In wochenlangen Beratungen hatte er viel erreicht. Das voraussichtliche Defizit war von 1,7 Millionen Euro auf unter eine Million Euro gedrückt worden. Das war ein besseres Ergebnis, als die CDU ursprünglich angepeilt hatte. Trotzdem stimmte nicht einmal sie geschlossen für den Haushalt. Gleichzeitig provozierte sie das Nein der SPD. Damit nahm sie ein Scheitern des Haushalts in Kauf.