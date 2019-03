Auszeichnung: 30 Ehrenamtler für ihren Einsatz vom Kreissportbund geehrt

Rheinberg Die Auszeichnungen wurden von Landrat Ansgar Müller und Rheinbergs Bürgermeister Frank Tatzel überreicht. Eine besondere Ehre wurde dem Neukirchen-Vluyner Franz Frings zuteil.

Bereits zum achten Mal fand jüngst der Ehrenamtstag des Kreissportbundes Wesel statt. In diesem Jahr hatte man sich den Kamper Hof in Rheinberg als Veranstaltungsort ausgesucht, um dort in feierlicher Atmosphäre 30 Menschen, die sich im Kreisgebiet freiwillig und mit viel bürgerschaftlichem Engagement für den Sport einsetzen, auszuzeichnen.

Landrat Ansgar Müller sagte in seinem Grußwort einen Satz, der so profan klingt und doch so wahr ist: „Wir brauchen Sie!“. Damit meinte er die 30 ehrenamtlich Tätigen, die in diesem Jahr geehrt wurden. Dass der oberste Kommunalbeamte – genau wie Rheinbergs Bürgermeister Frank Tatzel – gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Kreissportbundes Wesel, Gustav Hensel, die Urkunden verlieh, sei Ausdruck der großen Wertschätzung des Ehrenamtes, hieß es von Seiten des Kreissportbundes.