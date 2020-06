Kinderbetreuung in den Sommerferien : Anmelden zum Ferienspaß in Sonsbeck

Nasses Vergnügen: Im Sonsbecker Ferienspaß steht unter anderem eine Wasserolympiade auf dem Programm (Symbolfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Sonsbeck Von Bastelangeboten über Sportwettbewerbe bis hin zu Übernachtungspartys bietet das Ferienprogramm in Sonsbeck ein breites Programm für Ferienkinder an. Alle Angebote gibt’s auf der Gemeinde-Hompage. Wir stellen eine Auswahl vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Gemeinde Sonsbeck hat ihr Ferienspaßprogramm veröffentlicht. Eine Übersicht der Angebote mit Kosten und Anmeldefristen ist als pdf-Datei auf der Homepage www.sonsbeck.de im Menü „Leben in Sonsbeck“ unter dem Punkt „Kinder und Familien“ zu finden. Ohne festen Termin können Kinder und Jugendliche an der historischen Schnitzeljagd mit Aufgaben an 18 Stationen teilnehmen. Sie ist in Eigeninitiative durchführbar, die Siegerehrung findet am 7. August um 15 Uhr an der Gommanschen Mühle statt. Insgesamt umfasst der Ferienspaß in diesem Jahr 18 Programmpunkte.

Unter anderem veranstaltet das Jugendzentrum H.o.T. am Mittwoch, 1. Juli, von 15 bis 18 Uhr für alle Daheimgebliebenen ab sechs Jahre „Die große H.o.T. Wasserolympiade“. Ebenfalls in den Räumlichkeiten an der Herrenstraße 19 findet „Schnitzen leicht gemacht“ statt – und zwar am Donnerstag, 9. Juli, von 13 bis 15 Uhr. Mitmachen können Kinder ab sechs Jahren. Mit „Spiel und Spaß beim Fußball“ überschreibt der SV Sonsbeck sein Aktivangebot am Mittwoch, 22. Juli, von 13 bis 17 Uhr im Willy-Lemkens-Sportpark für Fünf- bis Zehnjährige.

Am Freitag, 24. Juli, findet ab 22 Uhr eine Nachtwanderung in mehreren Gruppen durch den Winkelschen Busch statt. Wer teilnehmen möchte, muss mindestens sieben Jahre alt sein. Veranstalter ist die Deutsche Pfadfinderschaft Sonsbeck. Das Evangelische Jugendzentrum wird am Mittwoch, 8. Juli, zwischen 15 und 18 Uhr, eine „H.o.T. Dorfrallye“ mir Kids ab acht Jahren ausrichten. Im Jugendzentrum kann man auch am Donnerstag, 16. Juli, zwischen 13 und 15 Uhr Mini-Boote bauen, die anschließend auf der Ley zu Wasser gelassen werden (ab sechs Jahre). Sofern es die Corona-Vorgaben möglich machen, findet vom 4. bis 6. August beim TC Sonsbeck ein Tennis-Ferienkurs für Acht- bis 14-Jährige statt.

(RP)