Neues Semesterprogramm : VHS läutet den Bildungsherbst ein

Béatrice Delassalle-Wischert, Ute Piegeler, Oliver Kuller und Alexander Ruth laden zum Besuch der VHS ein. Foto: male

Osterath Ein prall gefülltes Programmheft sowie über 40 Online-Angebote warten auf interessierte Kurs-Teilnehmer. Die Angebote richten sich an Sprach-Einsteiger, Sport-Fortgeschrittene und Hobby-Fotografen.

An den Bushaltestellen im Stadtgebiet hängen schon seit einigen Tagen die VHS-Plakate mit den bunten Punkten, die das neue Programm für das zweite Semester 2022 bewerben. Genauso bunt wie die Punkte auf dem Plakat ist das Programm, das mit rund 250 Kursen ein breites Spektrum abbildet. Die Fachbereichsleiterin für Schule, Kultur und Sport, Ute Piegeler, VHS-Leiterin Béatrice Delassalle-Wischert sowie der stellvertretende VHS-Leiter Alexander Ruth und Programmbereichsplaner Oliver Kuller stellten nun das gedruckte Programmheft mit 156 Seiten vor, das unter anderem in der VHS und in den Bürgerbüros ausliegt. Mit dem gedruckten Heft in der Hand verwiesen die Macher zusätzlich auf das Online-Angebot, das zurzeit über 40 Kurse anbiete. „Diese Zahl schwankt, wir sind ganz flexibel und nehmen immer wieder neue Angebote auf und veröffentlichen sie auf unserer Homepage“, sagt Alexander Ruth. Viele Nutzer freuten sich jedoch das gedruckte Heftchen in den Händen zu halten und zu stöbern, so Ute Piegeler.

Und Stöbern lohnt sich: Neben den klassischen Sprachangeboten, Gesundheits- und Fitnesskursen, Kochevents und Tagesfahrten nach Rotterdam oder Deventer gibt es viel Neues. Ein Fotograf bietet zum Beispiel Basiswissen in der digitalen Fotografie sowie in der Bildbearbeitung an und ein Imker vermittelt Wissenswertes über die Bienenhaltung.

Info Bildung an mehreren Standorten Die Meerbuscher Volkshochschule ist in Büderich, Osterath, Lank und Strümp vertreten. Hauptsitz Volkshochschule, Hochstraße 14, 40670 Meerbusch-Osterath Anmeldungen Der Semesterstart ist der 1. September 2022. Das Semester endet am 28. Februar 2023. Zu den Veranstaltungen können sich Interessierte online, per Mail oder mit einer Anmeldekarte postalisch anmelden.

Die grüne Erde auf dem Titelbild zeigt die Richtung an, die die VHS-Meerbusch einschlägt: Viele grüne Themen für Kinder und Erwachsene sind aufgenommen worden. So gibt es Nachtwanderungen für Familien und eine Waldweihnacht für Eltern mit ihren Kindern. Sonnenenergie vom Balkon, und Ernährung und Klima. Mit diesen und vielen anderen aktuellen Themen wollen die Programmmacher die VHS-Besucher begeistern. Ute Piegeler verwies noch einmal auf den Rückgang der Anmeldezahlen während der Corona-Pandemie. „Wir sind ein offenes Haus“, sagte sie. Die Menschen wünschten sich Kontakt, Präsenz und den direkten Austausch untereinander und mit den Dozenten. Die Anmeldezahlen hätten im Frühjahr-Semester den Stand von vor Corona erreicht und sie hoffe nun auch auf einen starken Herbst ohne Pandemiebeschränkungen. Dennoch verspricht sie auch die Möglichkeit, an Hybrid-Veranstaltungen teilzunehmen. Technisch mit ausreichend Kameras sei die VHS Meerbusch für diese Alternativen bestens aufgestellt, betonte Alexander Ruth. Im Rahmen der jungen VHS verwies Ruth auf den Kurs Robotik für Kinder ab neun und den Opernbesuch von Hänsel und Gretel im Düsseldorfer Opernhaus für Kinder.

Den Theaterbesuch von „Mord im Orientexpress“ hob Kuller als Highlight im Herbst hervor. Gesundheitskurse, Kochkurse Schwimmkurse für Erwachsene und Alphabetisierungskurse ergänzen das Programm. Gerade bei den Alphabetisierungskursen biete die VHS einen Kontakt im geschützten Raum. Die Verantwortlichen riefen auch Freunde, Kollegen und Nachbarn auf, das Gespräch mit der VHS zum Lesen- und Schreibenlernen zu nutzen.

Bei den Sprachkursen geht es von Korea, nach Holland, Italien, Frankreich, Spanien und mit Curry und Whiskey nach Großbritannien. Die Sprachkurse sind gestaffelt nach Anfängern und Fortgeschrittenen. Auf dem Gebiet der Integration seien die Kurse von zwei Angeboten auf sechs Integrationskurse gestiegen. Der neue Abendkurs richte sich an Berufstätige. Denn die Menschen aus der Ukraine dürften anders als die Flüchtlinge aus Syrien sofort auf den Arbeitsmarkt.