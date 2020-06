Neuauflage der „Sonsbeck-Collage“ : Die bunte Vielfalt der Gemeinde

Simone van Gelder-Tosses (r.), hier neben Kämmerer Willi Tenhagen, präsentiert die neu gestaltete „Sonsbeck-Collage“. Agnes Quinders, die stellvertretende Bürgermeisterin, hält die Version von 2001 in den Händen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Simone Gelder-Tosses hat in Aquarell-Technik eine neue „Sonsbeck-Collage“ erstellt. Mit Zeichenkohle wertete die Lüttingerin die Lichteffekte auf. Eine leicht veränderte Version des Kunstwerks kann jedermann für zehn Euro kaufen.

Vor 20 Jahren hat die gebürtige Labbeckerin die Sehenswürdigkeiten und prägnanten Orte der Gemeinde auf einem Aquarell vereint. Anlässlich der 700-Jahr-Feier zur Verleihung der Stadtrechte kam der Wunsch nach einer Neuauflage dieser Collage auf. „Anfang des Jahres habe ich mich mit Bürgermeister Heiko Schmidt an einen Tisch gesetzt, und wir haben gemeinsam das Bild zusammengestellt. Mir ist es wichtig, dass meine Auftraggeber ihre Ideen einfließen lassen“, erklärt Gelder-Tosses.

Kreativ-Nachmittag Am ersten Samstag im Monat jeweils ab 15 Uhr treffen sich Kunstschaffende im Garten der Künstlerin in Lüttingen. Bei Kaffee und Kuchen findet ein kreativer Austausch statt. Anmeldungen und weitere Infos im Internet unter

Verkauf Die „Sonsbeck-Collage“ kann direkt bei Simone Gelder-Tosses gekauft werden. Der Druck in der Größe DIN-A-3 kostet zehn Euro. Tel. 02801 705788

In ihrem Atelier auf dem heimischen Bauernhof in Lüttingen skizzierte die Künstlerin dann die einzelnen Motive wie etwa die Gerebernus-Kapelle, den Römerturm oder die Gommansche Mühle mit dem Bleistift, um das Ganze dann in Aquarell-Technik zu einer erfrischend bunten Collage zu verarbeiten. Mit Zeichenkohle wertete Gelder-Tosses danach die Lichteffekte auf und sorgte auf diese Weise für eine zusätzliche Sättigung der Farben.