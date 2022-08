Firmenlauf in Mönchengladbach : So läuft der Firmenlauf „Run & Fun“

Mönchengladbach Nach coronabedingter Pause können im September Tausende an dem sportlichen Wettbewerb teilnehmen. Was dafür nötig ist, lesen Sie hier.

Kostümiert wie Asterix und Obelix, in bunten Röcken oder mit Hüten und Sonnenbrillen: So werden die Läufer beim „Santander Run & Fun“ Firmenlauf an den Start gehen. Zum zehnten Mal und nach zwei coronabedingten Absagen ist das wieder möglich. „Ein schönes Jubiläum“, sagt Josie Hilgers, Organisatorin der Veranstaltung im Nordpark. Der Startschuss für die Ausgabe zum runden Geburtstag fällt am Montag, 12. September. Firmen und Gruppen können noch bis einschließlich 11. September Anderungen in ihrem Team durchführen oder sich anmelden. Zwischen 4500 und 5000 Mitarbeiter aus Mönchengladbacher Unternehmen werden erwartet. Hier die wichtigesten Informationen.