Historischer Friedhof in Düsseldorf : Paten säubern Grabstätten auf dem Golzheimer Friedhof

Historischer Friedhof in Düsseldorf

Das Grab von Friedrich Wilhelm von Schadow in Golzheim. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Der Verein „Der Golzheimer Friedhof soll leben“ engagiert sich seit vielen Jahren für die historische Anlage. Eine jährliche Säuberungsaktion gehört zum Programm.

Einmal im Jahr werden von Mitgliedern des Vereins „Der Golzheimer Friedhof soll leben“ unter der Organisation des städtischen Garten-, Friedhofs- und Forstamtes die Grabsteine auf dem Golzheimer Friedhof von Moos, Efeu, Blättern und Dreck befreit. Diesmal findet die Aktion am Samstag, 27. August, um 11 Uhr statt. Wer daran teilnehmen möchte, muss sich heute noch beim Gartenamt unter Telefon 8994800 oder per E-Mail an gartenamt@duesseldorf.de anmelden.