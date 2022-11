Halloween in Xanten : So schaurig-schön ist das Grusel-Haus von Marienbaum

Xanten Auch in Xanten waren am Montagabend viele Gebäude für Halloween geschmückt. Im Ortsteil Marienbaum hatten eine Frau und ihre Familie das Haus und den Vorgarten besonders schaurig-schön dekoriert.

Im Vorgarten kletterten Zombies aus den Gräbern, an der Hauswand lauerten Hexen, auf der Garage saß Pennywise, der Clown aus Stephen Kings Horrorroman „Es“: An Halloween verwandelt Anke Anton ihr Heim in Xantens Ortsteil Marienbaum immer in ein Gruselhaus. Das macht sie seit vielen Jahren schon. „Ich mag den Brauch sehr“, sagte sie am Montagabend. „Es ist eine Möglichkeit, sich auszutoben.“