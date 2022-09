Weltkindertag in Sonsbeck : Schaurig-schönes Kinderfest macht Lust auf Halloween

Sonsbeck Zahlreiche Vereine, Einrichtungen und Institutionen haben den Kindern in Sonsbeck gruseliges Vergnügen bereitet. Vor dem Kastell standen Spielstände und Attraktionen rund um das Thema Geister parat. Hunderte erfreute sich an dem Vorguck auf Halloween.

Weit sind Jonah und seine Mama Kerstin Derks noch nicht gekommen. Der Dreijährige findet den Aktionstag in Sonsbeck zum Weltkindertag aber jetzt schon ganz toll. An der ersten Station hat er bereits ein Gespenst getroffen und Fußball gespielt – beides auf einmal. Und dann gab’s auch noch Süßes dafür. Sogleich reißt er die Tüte mit Gummi-Bärchen im Grusellook auf, nascht ein bisschen und stellt sich wieder in die Schlange. Jonah will noch einmal auf die etwas andere Torwand schießen, in deren Ziellöchern kleine Geister hängen. „Ich hoffe, wir kommen gleich noch zu den anderen Stationen“, sagt die Sonsbeckerin lachend.