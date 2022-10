Halloween in Hückeswagen : Das Gruselhaus von Buchholz

Halloween im Vorgarten von Martin Buss. Der Anwohner aus Buchhoplz hat beim Aufbau der Gruseldeko Hilfe von den Schwestern Hanna (l.) und Emmi bekommen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Buchholz Im Vorgarten von Martin Buss entsteht auch in diesem Jahr zu Halloween wieder eine abwechslungsreiche Grusellandschaft mit Hexen, Skeletten und toten Piraten samt Goldschatz.

Halloween als Feiertag ist vor allem in den USA ein absoluter Pflichttermin. Aber auch hierzulande erfreuen sich Geister, Hexen und Dämonen am Vorabend von Allerheiligen immer größerer Beliebtheit. Von einer flächendeckenden Geister-Invasion ist die Schloss-Stadt allerdings noch weit entfernt. Es sei denn, man begibt sich auf den Weg in Richtung Radevormwald und biegt rechts in die kleine Hofschaft Buchholz ab. Dort wohnt Martin Buss mit seiner Familie – und seit fünf Jahren verwandelt der Hückeswagener seinen Vorgarten in eine abwechslungsreiche und immer noch wachsende Grusellandschaft.

Unterstützung hat er dabei, wie schon im Vorjahr, von seiner Nachbarin Emmi bekommen. Die Zwölfjährige hat zudem ihre kleine Schwester Hanna (6) mitgebracht. „Die beiden sind eine große Hilfe, gerade was das Design des Gruselgartens angeht“, sagt der Hückeswagener schmunzelnd.

Info Halloween ist der Abend vor Allerheiligen Brauch Halloween ist ursprünglich ein alter irischer Brauch, der allerdings im 19. Jahrhundert mit den irischen Einwanderern in die USA kam und von dort dann weltweit verbreitet wurde. Süßes An Halloween gehen in den USA und mittlerweile auch in Deutschland Kinder von Haus zu Haus, um mit dem Spruch „Trick or Treat – Süßes oder Saures“ Süßigkeiten von den Nachbarn zu bekommen. Tag Eigentlich leitet sich der Begriff Halloween vom Ausdruck „All Hallow’s Eve“ ab, was den Abend vor dem Feiertag Allerheiligen bezeichnet – also den 31. Oktober.

Gerade kommen Hanna und Emmi mit jeweils einem großen Kürbis auf dem Arm in den schon dunklen Garten spaziert. Von den zahlreichen Skeletten, die mehr oder weniger bekleidet entweder halb im Grab liegen oder an einem der Bäume im Vorgarten baumeln, sind die beiden überhaupt nicht beeindruckt. „Wir gruseln uns gerne“, versichert die jüngere der Schwestern Und Emmi erklärt: „Wir haben beim Aufbauen der Hexen geholfen und auch sonst beim Aufstellen der Gruselfiguren.“ In die Kürbisse haben die beiden Mädchen gerade noch zu Hause Augen und einen grinsenden Mund geschnitzt. „Wow“, sagt Martin Buss anerkennend und sieht sich um. „Wollt Ihr die hier hinten dazustellen? Ich höre immer erst auf mit dem Dekorieren, wenn ich nichts mehr habe“, sagt er lachend.

Im Vorjahr hatte sich der Hückeswagener dem Thema „Fluch der Karibik“ gewidmet. Captain Jack Sparrow grinste in Knochenmann-Optik tatsächlich von einem Krähennest, das Buss selbst gebaut hatte. Auch dieses Mal gibt‘s Piraten im Vorgarten. „Ich habe ein tolles, altes Fass bei einem Trödel im ehemaligen ,Overland‘ in Herweg gefunden. Dort waren schon mehrere Flohmärkte, in dem Haus gibt es sehr viel zu finden“, erzählt Buss. Die Töchter der verstorbenen Eigentümer würden so nach und nach die Gegenstände aus dem Nachlass im Haus veräußern, das nächste Mal im November. Neben dem Fass ist eine geöffnete Truhe, an dem ein weiterer Knochen-Pirat kniet. „Ein bisschen goldene Rettungsfolie aus dem Verbandskasten, etwas Licht – und fertig ist der Goldschatz“, erläutert der Halloween-Fan.

Licht ist ein gutes Stichwort. Denn die dreigeteilte Grusellandschaft – neben dem Piratenschatz sind noch ein Hexenkessel samt Totenkopf-Hexe und eine Friedhofslandschaft aufgebaut – entfaltet erst bei Dunkelheit ihre volle Wirkung. „Am schwierigsten war es, die Hexe aufzuhängen, aber jetzt hängt sie schön oberhalb des Kessels“, sagt Buss. Ihre Augen leuchten dämonisch, und auch der Kessel schimmert bunt, als blubbere dort ein gar teuflisches Gebräu seiner Vollendung entgegen. „Ich nehme natürlich keinen Kredit auf für die Beleuchtung, aber die meisten der Lämpchen sind zum einen ohnehin LED-Birnen oder werden mit Batterien betrieben“, sagt Buss im Hinblick auf die aktuell extrem hohen Strompreise.

Piraten gehören bei der Familie Buss zu Halloween dazu, und das Fass entdeckte der Hausherr beim Trödelmarkt im ehemaligen „Overland“ in Herweg. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wieder mit dabei ist auch Rüdiger. „Das ist das Skelett, mit dem 2017 alles angefangen hat“, sagt der Mittfünfziger. Rüdiger sei Teil zweier halber Skelette gewesen, die er vor fünf Jahren im Garten vergraben habe. Jetzt liegt Rüdiger in einem Sarg, aus dem er sich auch erheben kann. Per Bewegungsmelder kann sich der Knochenmann aus der Horizontalen bewegen und die Besucher standesgemäß begrüßen.

Nebenan steht eine Nonne in vollem Ornat, ein Kruzifix in der Hand – und nur das bleiche Knochengesicht zeigt, dass sie schon bessere Tage erlebt hat. Martin Buss ist schon sehr zufrieden, auch wenn er noch Potenzial zur Weiterentwicklung sieht. „Mir fehlt noch eine Nebelmaschine, aber die sind einfach sehr teuer. Vielleicht informiere ich mich mal über Trockeneis und was man damit anstellen kann“, sagt er.

Die Grusellandschaft wird über Halloween noch bis Anfang November hinein im Garten der Familie Buss stehenbleiben. „Dann wird alles wieder abgebaut, und es passt tatsächlich in die kleine Gartenlaube nebenan. Es ist ein Vorteil, wenn man als Jugendliche viel Tetris gespielt hat, denn dann weiß man einfach, wie die Sachen am besten da reingestapelt werden können“, sagt der Hückeswagener.