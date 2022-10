Weltmeisterschaft über die Mitteldistanz : Jens Gosebrinks gelungener WM-Ironman 70.3

Rheinberg/St. Georg Der Ausdauersportler vom Triathlon Team Rheinberg belegte über die Mitteldistanz in seiner Altersklasse Platz 26. Der 37-Jährige erlebte in St. Georg einen „Kaltstart“, fuhr auf dem Rad bis zu 80 km/h schnell und lief über einen Golfplatz.

Es war kalt, sehr kalt sogar. „Das war schon heftig, ich habe selten so gefroren zu Beginn eines Wettkampfs“, sagt Jens Gosebrink am Tag nach seinem WM-Auftritt im US-amerikanischen St. Georg im Bundesstaat Utah, als er seine Leistung zum Ironman über die Mitteldistanz zusammenfasst. Der 37-Jährige aus der NRW-Liga-Mannschaft vom Triathlon Team Rheinberg finishte in 4:24:58 Stunden und belegte in seiner Altersklasse (AK) den 26. Rang. „Es war für mich eine gelungene Weltmeisterschaft, auch wenn ich eigentlich etwas schneller sein wollte.“