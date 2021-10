Dekoriert für Halloween : Das schaurig-schöne Grusel-Haus von Xanten

Foto: Armin Fischer (arfi) 8 Bilder Xantener verwandeln ihr Heim in ein Halloween-Haus

Xanten Ein Ehepaar aus Xanten macht sich jedes Jahr besonders viel Mühe, um sein Haus für Halloween zu schmücken. Von Mal zu Mal erweitern sie ihre Dekoration. Für nächstes Jahr haben sie auch schon etwas bestellt.

Einmal im Jahr, am 31. Oktober, kann es passieren, dass Spaziergänger beeindruckt auf dem Beekschen Weg in Xanten stehen bleiben, um ein Foto zu machen. Denn viele Menschen dekorieren ihr Haus zu Halloween, aber wenige machen es mit so viel Hingabe wie Ralf und Sandra Lustig: Die Eheleute schmücken die Mauern mit künstlichen Spinnenweben und Gruselmasken, stellen Kreuze und Grabsteine im Vorgarten auf, installieren eine Nebelmaschine, Bauen einen Sarg auf, beleuchten alles in unterschiedlichen Farben – und noch mehr.

Jedes Jahr kommt außerdem eine neue Attraktion hinzu. Dabei gibt es aber eine Bedingung, wie Sandra Lustig am Sonntag auf Anfrage unserer Redaktion erklärte: Kinder sollen sich vor der Dekoration nicht fürchten. Schließlich machen es die Eheleute vor allem für sie. Deshalb dekorieren sie auch nicht nur ihr Haus, sondern verpacken außerdem Süßigkeiten und andere Kleinigkeiten in Tütchen – so ist auch in der Pandemie eine kontaktlose Übergabe vor der Haustür mit Abstand möglich. In diesem Jahr bekamen die Mädchen einen Halloween-Stempel mit verschiedenen Motiven, die Jungen ein dehnbares Gummiskelett, für beide gab es Bonbons und ein Leuchtarmband. Insgesamt hatten Sandra und Ralf Lustig dieses Mal 190 Leckerlietütchen gepackt. Sie hofften, dass es genug sein werden – sie rechneten am Sonntagabend noch mit einigen Hexen, Gespenstern und anderen gruseligen Figuren an ihrer Haustür.

Mit Halloween haben sie erst vor einigen Jahren angefangen, damals noch ganz klein. Nach und nach wurde es dann größer – weil sie merkten, welche Freude sie anderen Menschen damit machen: sowohl Kindern, als auch Erwachsenen. Das wiederum macht ihnen Freude. Am Sonntagabend kamen aus allen Richtungen verkleidete Kinder mit ihren Eltern zum Haus der Eheleute. Die erste Familie war schon am frühen Nachmittag da gewesen – sie war extra aus Straelen angereist.

Übrigens war dieses Mal die neue Attraktion im Vorgarten der Eheleute Lustig eine Wahrsagerkugel, in der zwei Kürbisse und ein Geist schweben. Im vergangenen Jahr war es ein lebensgroßes Skelett-Brautpaar mit Frack und Brautkleid. Für 2022 haben die Eheleute Lustig auch schon etwas bestellt – in Kalifornien, bei einem Freund. „Da mein Mann der Meinung ist, in den USA ist die Auswahl an Halloween-Dekoration größer“, erklärte Sandra Lustig. Schließlich kommt der Brauch vor allem aus den Vereinigten Staaten.

