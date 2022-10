Verlosung im Advent : Diese Preise gibt es beim Xantener Lions-Adventskalender

Update Xanten Eine Paris-Reise, ein Nordsee-Urlaub, ein Wellness-Aufenthalt: Das sind nur drei von mehr als 300 Preisen, die in diesem Jahr über den Xantener Lions-Adventskalender verlost werden. Wo er verkauft wird.

Der Lions Club Xanten bringt auch 2022 seinen beliebten Adventskalender heraus. In diesem Jahr liegt die Auflage bei 7500 Stück, wie Klaus-Peter Neske berichtete. Der Verkauf startet am 7. November. In Xanten, Sonsbeck und Alpen gibt es mehrere Verkaufsstellen (eine Übersicht finden Sie hier). Der Preis pro Kalender liegt wieder bei fünf Euro. Die Nachfrage ist in der Regel so groß, dass der Kalender in kurzer Zeit vergriffen ist. Die Anzahl pro Käufer ist begrenzt.